S-59 sí regresa a clases, por zonas diseñan estrategias para iniciar el ciclo escolar

-En el estado alrededor de 40 mil estudiantes de nivel básico, son los que iniciarán clases el lunes



Tuxtepec, Oaxaca.- El Delegado Especial de la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ricardo Mosqueda Lagunes, señaló que sí van a regresar a clases el próximo lunes, además que desde hace 3 semanas han estado planificando las actividades y así iniciar el próximo ciclo escolar.



Mencionó que han estado coordinándose con la SEP y el IEEPO, pero además como sección están capacitando a los maestros, aunado a esto por zonas escolares están buscando estrategias para que los 40 mil estudiantes de nivel básico de las 500 instituciones pertenecientes a la sección 59 en Oaxaca, regresen a clases.



Explicó que aunque les faltan los libros y las guías didácticas, están desarrollando las actividades como lo marca el plan de estudios, aunque reconoció que estas clases no sustituyen la presencia de los maestros en las aulas.



Así mismo, dijo que están conscientes de que en Oaxaca tiene un retraso tecnológico, por lo tanto aseguró que como sección 59 se están adaptando a todas las escuelas, y no descartó que una de las estrategias que implementen sea la de encargar las actividades y los trabajos los recoja el comité de padres de familia.



El Delegado Especial, dijo que descartan que haya baja en la plantilla estudiantil, por lo que esperan seguir con los aproximadamente 40 mil estudiantes de todas las regiones del estado.



Y es que a diferencia de la sección 22, la S-59 optó por regresar a clases como lo marca el calendario de la SEP.

