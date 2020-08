Registra SSO 158 casos nuevos de COVID-19 y 18 defunciones, suman 12 mil 557 acumulados

-Hay 601 casos activos, por tu salud y la de los demás usa cubrebocas, mantén la sana distancia y lávate las manos con agua y jabón

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de agosto de 2020.- El director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz, en representación del titular, Donato Casas Escamilla, informó que al corte epidemiológico de este martes 18 de agosto, se han notificado 158 casos nuevos a COVID-19, que suman 12 mil 557 acumulados en toda la entidad.

Mencionó que se han notificado 18 mil 594 casos, de los cuales cinco mil 280 han sido negativos, hay 757 casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 10 mil 786 se han recuperado y se han registrado 18 nuevas defunciones que suman mil 170.

Sostuvo que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra ocho mil 221 casos confirmados y 561 defunciones, Tuxtepec mil 581 y 231 defunciones, Istmo mil 301 y 219 defunciones, Mixteca 716 y 68 defunciones, Costa 529 y 57 defunciones, y la Sierra 209 y 34 defunciones.

Agregó que los 158 casos nuevos se registraron en 57 municipios, presentando Oaxaca de Juárez 25, Santa Cruz Xoxocotlán 13, Huajuapan de León 12, Villa de Zaachila 10, San Juan Bautista Tuxtepec, Ocotlán de Morelos y Santa María Tonameca cinco cada uno, el resto cuatro, tres dos y uno.

Por institución, los SSO han atendido a ocho mil 542 pacientes, el IMSS régimen ordinario dos mil 320, ISSSTE 679, IMSS Bienestar 495, SEDENA 207, PEMEX 121, SEMAR 113 y 80 otras instituciones del sector.

De los 601 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria uno Valles Centrales registra 425, Mixteca 47, Istmo 46, Costa 41, Tuxtepec 29 y Sierra 13.

De las mil 170 defunciones, la población de 50 años y más presenta 507; de 50 a 59 años 284 y de 60 a 64 años, 167. Las comorbilidades asociadas son la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal. Por sexo, 770 son hombres y 400 mujeres.

La ocupación hospitalaria global en todo el sector es del 43%, los SSO registran 31.6%, HRAEO 82.1%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña 42.9%, SEDENA 49.5%, ISSSTE 50.8%, IMSS régimen ordinario 47.4%, IMSS Bienestar 27.6%, PEMEX 25% y SEMAR 64.7%.

Finalmente, recordó a la población que se pueden comunicar a los teléfonos 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220, y 951 297 5741, ante la presencia de síntomas de COVID-19, como fiebre, tos seca, dolor de garganta, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de olfato y gusto. “Continuemos realizando las medidas de protección como sana distancia, el lavado frecuente de manos y uso correcto de cubrebocas, y por la protección de la población vulnerable: quedémonos en casa”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario