Presidente de Loma Bonita se deslinda de hechos violentos y reconoce tener amenazas de muerte, pero que no dejará de trabajar

-Mediante un video se deslindó de la desaparición de dos jóvenes, ocurrida en las primeras horas de este miércoles

-Reaccionó a una publicación de Facebook, en donde aseguran que a los jóvenes se los llevaron los guardias del presidente y la Guardia Nacional

-Reconoció que esta amenazado de muert,e pero que eso no le impedirá seguir trabajando

Loma Bonita, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Loma Bonita Oaxaca, Raymundo Rivera, se deslindó de las acusaciones que le hicieron en redes sociales por la desaparición de dos jóvenes la noche de este martes en este municipio, y aseguró que tiene un equipo de seguridad para protección personal porque está amenazado de muerte, situación que no impedirá que siga trabajando cumpliendo sus funciones como edil.

La reacción del Presidente Municipal se generó porque la media noche de ayer martes, dos jóvenes de ese municipio desparecieron y una persona publicó en la red social de Facebook que los guaruras del edil y la Guardia Nacional, habia sido quienes se los habían llevado. Esto hizo que el edil a primera hora del día subiera un video a su perfil personal deslindándose de los hechos y explicando que él cuenta con seguridad personal porque esta amenazado de muerte, pero que su seguridad no esta inmiscuida en hechos delictivos.

“Quiero decirles que no se crean de Face falsos y de todos los comentarios que hay, y menos involucrarme en desaparición de personas, o a la Guardia Nacional”, dijo el edil en su video y aseguró que “mucho menos a los escoltas” quienes están solo para resguardarlo por las amenazas que ha tenido recientemente.

Lo que pasa, agregó Rivera, “es que estamos trabajando y a mucha gente no le gusta eso y no ve la manera de achacarnos tal o cual cosa”. Ahí mismo aprovechó la ocasión para mandar un mensaje “Raymundo Rivera no se achica, no se doblega contra ningún mañoso y como ven que no nos dejamos ahora nos están achacando todo lo que pasa”, dijo.

También envió un mensaje a los políticos, pues no descartó que las acusaciones tengan ese carácter y les dijo que todos tienen derecho a participar en el próximo proceso electoral, pero que lo hagan como lo hizo él sin perjudicar a nadie, sin involucara a nadie y sin pedirle nada a nadie, y que no se agarren de cualquier detalle para señalarle cosas en las que jamás han estado interesados.

Explicó que parte de los cambios que ha hecho en materia de seguridad es precisamente dejar que sea la Policía Estatal quien tome el control de la Policía Municipal pues “era un nido de mañosos los policías que teníamos como municipales”.

Raymundo Rivera aseguró que seguirá trabajando en Loma Bonita para ayudar en lo humanamente posible a la población tanto en su seguridad como ahora en la pandemia, y en el desarrollo del municipio.

