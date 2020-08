Por gestión del Biche, darán consultas médicas con 50% de descuento en Valle

-Invitó a los demás actores políticos, a que se sumen apoyar a la ciudadanía

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Elso Pérez Sánchez gestor social de Valle Nacional, aseguró que a pesar de la crisis sanitaria no ha parado el trabajo de gestión para ayudar a sus paisanos, es por eso que a través de este medio anunció una serie de consultas médicas con 50% de descuento para las personas de escasos recursos, que buscan atención tras ser víctimas del covid-19, enfermedad que ha afectado a todos los sectores sociales de la nación y sobre todo de este municipio.

Dijo que este apoyo se logró arrancar con el Partido Nueva Alianza, por lo que agradeció a la estructura de su partido darle prioridad en materia de salud a este municipio y dijo que será este viernes 21, cuando se lleve a cabo esta actividad en el consultorio de la doctora Flor de Isis Blasí Desgarennes, con quien se hizo un acuerdo para apoyar a los más necesitados.

Así mismo explicó que no busca sacar raja política ante esta situación, ya que dijo, él siempre ha estado apoyando a la gente de su municipio sin fines de lucro y sin necesidad de tiempos electorales, es por eso que hace un llamado a todos los sectores, pues indicó que el pueblo los necesita y deben hacerse presentes para apoyarlos.

De esta manera invitó a la ciudadanía a que acudan a él para darle un pase a esta consulta que tendrá el 50% de descuento y de la misma manera, invitó a todos los actores políticos de este municipio a que sumen esfuerzos por el bien de la sociedad, dijo que el momento de ayudar es ahora y no en los procesos electorales.

