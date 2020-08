Por corrupción, pide congreso de Oaxaca suspender proceso de licitación de rescate de río Atoyac y Salado

-Señalan al titular de la SEMAEDESO Samy Gurrión de “amañar” el proceso, en el que resultó ganadora la empresa que presentó el proyecto más elevado

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Por presuntos actos de corrupción, el congreso el estado aprobó que se dictamine con caracter de urgente y pronta resolución, que se instruya a las autoridades correspondientes, que se cancele el proceso de licitación para la elaboración del estudio de diagnóstico y planeación integral para el saneamiento de las aguas residuales en los ríos “Atoyac” y “Salado”.

Cuando se abordó este tema en la sesión de este miércoles, la bancada de MORENA evidenció las irregularidades en las que se incurrieron en dicho proceso, en la que resultó beneficiada la empresa Proyectos Hidráulicos Dinamsa Coahuila, S.A. de C.V., quien presentó el presupuesto más elevado, por ello señalan al titular de la Secretaría del Medio Ambiente, , Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO) Samuel Gurrión Matías, de “amañar” el proceso.

Por su parte el Presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento del poder legislativo Ángel Domínguez Escobar, manifestó que la empresa que ganó no contaba con los documentos, por ello piden que se anule la licitación y que se transparente el proceso, pues durante un año se ha estado impulsando el rescate de los ríos atoyac y salado, con el acompañamiento de diversas agrupaciones ambientalistas y con autoridades de los 68 municipios involucrados.

Cabe mencionar que integrantes de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, estuvieron presentes en la sesión en la que se llevó a cabo la asignación de la licitación, ahí advirtieron sobre algunas irregularidades que caían en la ilegalidad, por lo que invitaron a la SEMAEDESO a llevar a cabo la revisión de las propuestas con base a la ley.

Esta situación provocó la molestia de los licitantes, pues aseguran que las bases y anexos para el proceso de licitación no estaban claras, además mencionaron que los funcionarios públicos intimidaron y amenazaron a los representantes de las empresas presentes en la sesión de licitación.

Además de señalar al titular de la SEMAEDESO, los licitantes acusan a la Directora de Recursos Naturales y Biodiversidad Azucena Ruiz Santiago, al Jefe del departamento de ordenamiento ecológico y territorial Miguel Ángel Domínguez Lucas y al Asesor del Secretario de Medio Ambiente José Francisco Vásquez Pinacho.

Las empresas que participaron en el proceso de licitación fueron: UBS Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., Primus Grupo Constructor, S.A. de C.V., Ángel García García y Asociados, S.C., Desarrollo de Ingeniería Einis, S.A. de C.V., Servicios de Ingeniería y Administración, S.A. de C.V., Plantas para Residuos Líquidos en Oaxaca, S.A. de C.V., Proyectos Hidráulicos Dinamsa Coahuila, S.A. de C.V., Planeación, Sistemas y Control, S.A. de C.V., y Castellanos León Construcciones, S.A. de C.V.

