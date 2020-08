Mercado de la merced en Oaxaca adecúa espacios para atender a clientes

-Hay un filtro para el ingreso de los clientes y en el área de comida colocaron cortinas de plástico



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El mercado de la merced de la capital oaxaqueña ha implementado algunas acciones para atender a sus clientes, siguiendo en todo momento las medidas de prevención, a la entrada del mercado hay una persona que aplica jabón a los clientes para que se laven las manos, además se les exige el uso de cubre bocas y que guarden la sana distancia.

Asimismo en el área de comedores, se adecuó el espacio para cuidar en todo momento la aglomeración de personas, para ello las mesas fueron separadas con cortinas de plástico, siguiendo en todo momento los lineamientos que han dado a conocer las autoridades sanitarias estatales y federales.



Además el personal que labora en el mercado usa de el cubre bocas, cada local cuenta con su gel con alcohol para aplicárselo a sus clientes, también se desinfectan los artículos para disminuir así el riesgo de contagio, por ello hicieron la invitación al público en general de que los visiten en el mercado, pues cumplen con todas las medidas de prevención.



Cabe mencionar que el estado de Oaxaca se mantiene por tercera semana consecutiva en el semáforo naranja, debido a que los contagios han disminuido, sin embargo las autoridades hacen el llamado de continuar con las medidas y a no bajar la guardia, para que esta tendencia continúe y así poder transitar al semáforo amarillo.

