Habitantes de la colonia del maestro exigen a autoridades que no se instale funeraria

-Denuncian que el gobierno municipal solo les da paliativos, por ello piden la intervención de las autoridades estatales

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de la colonia del maestro, se manifestaron en el zócalo de la ciudad capital, para exigir una audiencia con el gobernador Alejandro Murat, para pedir que no se instale una funeraria en dicha colonia, dicha funeraria afirman no cuenta con los permisos correspondientes y con reportes de irregularidades.

Fue el pasado 27 de julio cuando los colonos se manifestaron y dieron a conocer su postura sobre la instalación de una funeraria en su colonia, desde esa fecha señalan, han pedido el apoyo del gobierno municipal que encabeza Oswaldo García Jarquín, sin embargo lo único que les han dado son paliativos al problema, además denunciaron amenazas por parte de la funeraria.

Asimismo responsabilizaron a las autoridades municipales si algún colono sufre alguna agresión por parte de la funeraria, por ello piden que la funeraria sea retirada de la colonia del maestros, así como la intervención por parte de dependencias como la SEGEGO, la SEMAEDESO y el propio gobernador Alejandro Murat.

Mencionaron que si las autoridades quieren que termine este conflicto, la única solución es la de impedir que la funeraria se instale en la colonia, asimismo comentaron que esta situación pone en evidencia cómo se maneja la corrupción en el gobierno municipal, lo cual dijeron debe terminar.

El 27 de julio cuando los colonos se manifestaron en contra de la instalación de la funeraria, una de sus preocupaciones era que se presentaran contagios de Covid en la colonia, debido al mal manejo de los cuerpos por parte de la funeraria.

