Entrega IEEPO Incentivos del Reconocimiento al Desempeño Docente (REDES-SEP)

-Se integró un calendario de pagos para otorgar los apoyos a dos mil 973 profesores, con apego a las medidas sanitarias

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de agosto de 2020.- En apoyo a dos mil 973 profesores que laboran en mil 549 escuelas de mil 489 localidades marginadas de la entidad y que atienden en contraturno a alumnos con bajo aprovechamiento escolar, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), lleva a cabo la entrega de incentivos del programa “Reconocimiento al Desempeño Docente” (REDES-SEP), correspondientes al periodo enero-agosto 2020.

Al respecto, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, indicó que el monto total de inversión asciende a aproximadamente 35 millones de pesos, y a pesar de la situación inédita por la pandemia de COVID-19, se da continuidad al programa además de que, con este apoyo, se reconoce la invaluable actividad que realizan, en condiciones normales, las y los docentes al ampliar su jornada laboral por nueve horas adicionales a la semana.

En Oaxaca, el programa de REDES-SEP beneficia a tres mil 018 docentes quienes reciben un pago mensual de mil 450 pesos; el monto total de inversión por ciclo escolar asciende a más de 52.5 millones de pesos y el estímulo se entrega en dos períodos septiembre-diciembre y enero-agosto en las ocho regiones del estado, a través de la Subdirección General Ejecutiva y el Órgano Ejecutor Estatal de las Acciones Compensatorias (OEE).

Con apego a los protocolos sanitarios y medidas decretadas por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y las autoridades de salud federal y local, el IEEPO integró un calendario de pagos, de tal manera que este 19 y 20 de agosto se atienden a 610 docentes beneficiados de los Valles Centrales; el 24 de agosto se efectuará la entrega de cheques en la Mixteca a 573 docentes; y el 3 y 4 de septiembre en la Costa a 458 profesores.

El siete de septiembre será en la Sierra Norte, en beneficio de 146 docentes; el miércoles nueve de septiembre en el Istmo de Tehuantepec en atención a 314 docentes; el 14 y 15 de septiembre en Tuxtepec para 330 profesores y el 21 y 22 del mismo mes en la región Cañada para 418 beneficiarios.

REDES-SEP es el estímulo dirigido a los docentes de escuelas primarias con la intención de fomentar su permanencia y participación en actividades que resultan esenciales para disminuir el rezago educativo, entre ellas atender de forma especial a los niños que muestren dificultades en su desempeño escolar, impartir clases y acciones formativas en horario adicional.

