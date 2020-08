Denuncian deficiencias en examen de selección a distancia y elevados costos para cursos en Oaxaca

-Anunciaron que el 24 de agosto se movilizarán con el FPR y el 8 de septiembre tendrán una reunión de aspirantes rechazados

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México hizo un llamado a las autoridades de la UABJO para que aumenten la oferta educativa, así como el priorizar la recuperación de los espacios que fueron ofertados en línea, toda vez que hubo algunas irregularidades en el examen el línea, como el hecho de que el sistema los “sacó” y ya no pudieron terminar su examen.

Esta situación dijeron los manifestantes, evidencia la mala coordinación que hubo por parte de las autoridades académicas para que el examen de selección se realizara en línea, asimismo comentaron que esto también se presentó en el examen de seleccion que tuvieron los aspirantes a las normales de la entidad.

Agregaron que las cuotas de inscripción se han elevado, así como los cursos de inducción y propedeuticos, los cuales tienen un costo que supera los tres mil pesos, además de que estos cursos son de carácter obligatorio para poder ingresar a la máxima casa de estudios de la entidad.

También señalaron que no es posible que el examen de admisión haya sido a distancia y los cursos sean presenciales, asimismo piden la intervención del gobierno del estado y del congreso de Oaxaca, para que generen subsidios hacia la UABJO o hacia los estudiantes, para que los costos de los cursos, de las inscripciones y reinscripciones sigan aumentando.

Por esta situación presentarán una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), para que le pidan a la rectoría de la universidad cómo y en qué se van a utilizar los recursos del pago del examen de admisión y de los cursos propedeuticos.

Además informaron que el próximo 24 de agosto se movilizarán en conjunto con el Frente Popular Revolucionario (FPR), para que las pláticas que han tenido las autoridades universitarias con el congreso del estado, sean para subsidiar las cuotas de inscripción, para el 8 de septiembre se realizará una primera reunión de aspirantes rechazados.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario