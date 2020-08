Concreta Alejandro Murat acuerdo con la SEP en beneficio del alumnado y magisterio mexicano

-El acuerdo hace hincapié en el carácter insustituible de las maestras y los maestros, así como en la observancia y vigilancia de que reciban los salarios y las prestaciones que les corresponden

San Luis Potosí, SLP. 19 de agosto de 2020.- Durante la LIX Reunión Plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que se realizó con la participación de integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno de México, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa propuso un acuerdo para reconocer el apoyo y el esfuerzo de las maestras y los maestros del Sistema Educativo Nacional en la estrategia de Regreso a Clases. Aprende en Casa.

El acuerdo firmado por el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, así como por las y los gobernadores, reconoce el papel fundamental de las madres y padres de familia en las actividades escolares, y establece la obligación de informar a la sociedad de las distintas entidades, así como coordinar el regreso a clases presenciales, cuando sea el momento.

También señala la intención de garantizar la educación, así como la de abatir en lo posible, la deserción escolar y el rezago; además de hacer hincapié en el carácter insustituible de las maestras y los maestros, así como en la observancia y vigilancia de que reciban los salarios y las prestaciones que les corresponden.

Al respecto, Murat Hinojosa señaló que “sólo mediante la unidad y el trabajo en equipo se pueden crear las condiciones y los acuerdos necesarios para construir herramientas que nos permitan crecer como sociedad”.

Al inicio de esta reunión, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció la voluntad de todos los integrantes de la CONAGO para poner por encima de cualquier diferencia los intereses de la ciudadanía y establecer un proyecto federalista que permita hacer frente a las condiciones sanitarias, económicas y sociales del presente.

Además, se abordaron trabajos en materia hacendaria y fiscal para trazar una ruta en coordinación con el Gobierno de México hacia una convención nacional hacendaria para la revisión en la distribución de recursos.

De igual manera, se signó un convenio general de coordinación administrativa para impulsar, entre los estados y la Procuraduría Fiscal, la investigación de hechos relacionados con la evasión fiscal; así como una Declaración de Intención entre la CONAGO y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer líneas generales de acción en fortalecimiento de la creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económico en todos los estados.

