Con paro, telefonistas de Tuxtepec exigen incremento a su salario

-No descartan una huelga en caso de que no haya una revisión contractual



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Alrededor de 60 telefonistas en Tuxtepec se unieron al paro nacional, para exigir que los directivos de Telmex que revisen el contrato colectivo y así haya un aumento del 10% en el salario y un 5% a sus prestaciones.



El Secretario General de la Sección 143 de Tuxtepec, Luis Manuel Dorantes Rendón explicó que este paro fue solo por este día, ya que la empresa se niega a negociar el contrato colectivo, lo que se tuvo que haber realizado desde abril, por lo tanto decidieron presionar con un paro en todo el país



Aunado a esto, agregó que los directivos de Teléfonos de México busca cancelar la cláusula 149 del contrato, y busca eliminar la jubilación, por lo tanto este miércoles estuvieron movilizándose el personal activo y jubilado.



En caso de que no haya respuestas positivas, estarían estallando la huelga en los próximos días, ya que aseguran que está afectando a los más de 60 mil trabajadores activos y jubilados en el país.



El secretario General, aseguró que estas movilizaciones las están realizando con todas las medidas, y decidieron actuar apenas debido a que muchos de los trabajadores estaban resguardados.

