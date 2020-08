A pesar de regreso a clases, sin repuntar empeños en el monte de Piedad de Tuxtepec

-Los movimientos que actualmente se reportan más son los refrendos y desempeños

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En otros años por estas fechas, los padres de familia optaban por empeñar sus bienes y prendas para solventar los gastos de regreso a clases, ya que había gastos para la compra de útiles escolares, uniformes así como las inscripciones, sin embargo en este año no han repuntado los empeños en el monte de Piedad.

El Gerente de la sucursal del Monte de Piedad en Tuxtepec, señaló que primero están los refrendos, el segundo lugar los desempeños y por último los empeños, movimientos muy diferentes a otras fechas, ya que en otros años se tenían hasta un 15% más de empeños.

Explicó además que los movimientos de empeños pudieron disminuir debido a que muchos de los pignorantes, son adultos mayores que tienen que estar reguardados en esta contingencia, por lo que determinaron que en caso de que una persona que esté resguarda no pueda acudir otra persona con la boleta para refrendar o hacer cualquier movimiento, excepto el desempeño.

En la sucursal de Tuxtepec, están implementando varias medidas como son el tapete sanitizante, se sanitiza la ropa al ingresar, además de gel antibacterial, además de que están las área marcadas para evitar estar muy juntos y no respetar otras medidas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario