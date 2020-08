Tuxtepec, va regresando a la normalidad sin hacer a un lado las medidas de sanidad



-Con la reapertura de las calles, el centro de la ciudad empieza a tener más movilidad

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A partir de este martes Tuxtepec empezó a regresar a la normalidad, tras casi un mes que estuvo cerrado el centro de la ciudad, las autoridades decidieron reabrirlo, sin hacer a un lado las medidas de sanidad, y con esto evitar que una vez más se disparen los casos de covid.

Tras un acuerdo de cabildo se decidió abrir las avenidas Independencia, 20 de noviembre y 5 de mayo, pero dejando aún el cierre de la calle Matamoros que es en donde se concentra el mayor número de comercios y sobre todo ambulantes, sin embargo seguirán con los filtros, el uso obligatorio del cubrebocas, así como la ley seca y otras medidas como la suspensión de celebraciones.

El abrir el centro de la ciudad, también fue una petición de los comerciantes ya que el pasado lunes 10 de agosto, pretendían quitar un filtro ubicado en la avenida independencia, posteriormente tras dialogar y analizar las pérdidas que ha tenido el sector comercial, optaron por abrir las avenidas a partir de este día, lo que podría incrementar los casos de covid, en caso de que los ciudadano no sigan respetando estas medidas que implementó el gobierno municipal.

Recordemos que en los meses de junio y julio los casos de covid incrementaron, lo que provocó a su vez muchas defunciones y tras la muerte del entonces Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, el ahora Edil Noé Ramírez anunció medidas que comprendió el cierre de vialidades, la instalación de filtros, el uso obligatorio del cubrebocas, y otras acciones más, mismas que fueron aplaudidas por los ciudadanos y lo que ayudó a que hasta el momento los casos de covid vayan a la baja.

