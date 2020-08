Tras acuerdos, en Valle Nacional iniciarán clases hasta el 31 de agosto

-Aseguró el presidente que durante este tiempo, estarán agotando todos los mecanismos para que todos los alumnos, puedan recibir clases

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Pese a que la Secretaria de Educación Pública ha anunciado el inicio de clases para el próximo lunes 24 de Agosto, en Valle Nacional tras llegar a un acuerdo el Gobierno Municipal y la Sección 22, se da por confirmado que el inicio de clases será hasta el 31 de agosto, buscando los mecanismos eficientes para que el alumnado pueda contar con sus clases, debido al alto grado de marginación en que se encuentran algunas comunidades de este municipio, así lo dio a conocer el Presidente Rey Magaña García.

Dijo que es complicado que todos los niños reciban sus clases de manera virtual como pretende el Gobierno Federal, ya que en muchas comunidades no se cuenta con el acceso a Internet mucho menos a la televisión de paga o algún dispositivo electrónico donde puedan contar con sus clases, es por eso que en Valle Nacional, están buscando diversos mecanismos para que el aprendizaje llegue a todos los estudiantes, sin afectar el calendario escolar ni el retraso para la niñez Vallense.

Explicó que existe coordinación con el gremio magisterial para trabajar en conjunto en el sector educativo y detalló que en los lugares donde no se cuenta con algún sistema de comunicación, se buscará la forma de hacerles llegar la guía de estudios, para que de esta manera vayan avanzando con la calendarización y de manera gradual, ir evaluando el proceso de aprendizaje a los alumnos, para que así se pueda saber que están recibiendo las enseñanzas en este proceso y supervisados por sus padres.

Dijo que existe un compromiso entre Gobierno y Magisterio para que estas herramientas lleguen a todas las comunidades y que los alumnos, ya no pierdan más clases, es por eso que indicó que se están agotando todos los mecanismos para que sin retraso alguno se inicien clases este 31 de agosto, por lo que agradeció a los maestros el esfuerzo que están realizando para coadyuvar en el desarrollo y aprendizaje de la niñez Vallense.

Por último, mencionó que estará pendiente de cómo se estará llevando el proceso que beneficie la educación de todos los estudiantes de este municipio.

