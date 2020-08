Presenta Alejandro Murat propuestas para hacer frente a los “Desafíos de la Justicia Mexicana”

-El Gobernador resaltó la importancia de poner en el centro de la discusión nacional los derechos de las víctimas

-“Reiteramos nuestro compromiso con el combate a la impunidad para recuperar las calles y devolverlas a las familias mexicanas”, señaló el Mandatario Estatal

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de agosto de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa participó en el Primer Encuentro Nacional Digital “Desafíos de la Justicia Mexicana”, convocado por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. En su mensaje, el Mandatario Estatal reiteró su compromiso con el combate a la impunidad para “recuperar las calles y devolverlas a las familias mexicanas”, por lo que recalcó la gran oportunidad que significa poner en el centro de la discusión nacional una propuesta que da la máxima relevancia a las víctimas.

En este encuentro también participaron el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el consejero jurídico del Gobierno de México, Julio Scherer; así como gobernadores, gobernadoras y representantes del Poder Legislativo.

“La impunidad se termina cuando incrementamos la vinculación a proceso, cuando hay un verdadero derecho de las víctimas, cuando las víctimas se sienten protegidas”, expresó el Gobernador. Asimismo, enumeró las premisas de las que parte la propuesta para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, misma que fue entregada ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República el pasado 27 de julio.

Primero, fortalecer el Sistema Penal Acusatorio; segundo, reforzar el Sistema de Derecho consagrado en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales a favor de imputados y víctimas, puesto que ninguna reforma debe debilitar el derecho de las personas; tercero, combatir la impunidad; y cuarto, reforzar la posición de las víctimas en los procesos penales.

También enlistó los objetivos de la mencionada propuesta: uno, dar mayores elementos al Ministerio Público para realizar investigaciones eficientes sin violar el derecho de defensa de los imputados; dos, extender las posibilidades de aplicación de instrumentos procesales para ampliar la persecución penal; tres, ampliar los derechos de las víctimas ampliando las medidas de protección; cuatro, considerar en el proceso penal la situación de desventaja de las víctimas.

Cinco, cerrar la denominada puerta giratoria que incrementa la percepción de impunidad; seis, dar certeza a la población y garantizar el derecho a la presunción de inocencia; siete, acabar con figuras que en la práctica están retrasando los procesos; ocho, utilizar más ampliamente la justicia restaurativa; nueve, aclarar y mejorar la regulación de algunas técnicas de investigación; y diez, aclarar la noción de flagrancia y establecer supuestos donde esta se produce.

En su oportunidad, el Fiscal General de la República calificó las propuestas presentadas por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa como “muy lógicas, porque están vinculadas a la vida diaria de la impartición de justicia”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario