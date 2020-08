Por incremento en afluencia de personas, sanitizan zócalo de Oaxaca

–El objetivo es disminuir el riesgo de contagios de Covid

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- El gobierno municipal de Oaxaca de Juárez llevó a cabo una jornada de sanitización en el zócalo capitalino, para disminuir los riesgos de contagios de Covid, sobre todo porque este espacio ha mostrado un incremento en la afluencia de personas durante las últimas semanas, debido a que la entidad se mantiene en el semáforo color naranja.

Uno de los espacios que se están sanitizando son las jardineras, en dónde muchas personas llegan a sentarse, lo cual representa un riesgo de contagio considerable, debido a que mucha gente suele estar en esos lugares durante varios minutos y no se sabe si alguna de ellas podría estar contagiada con el virus.

Cabe mencionar que a partir de este lunes la policía estatal permite que la gente permanezca durante algunos minutos sentados en las jardineras, siempre y cuando se respete la sana distancia y con el uso obligatorio del cubre bocas, anteriormente no se permitía que la gente se sentara en las jardineras.

El gobierno del estado implementó el uso del cubre bocas durante 40 días, para disminuir aún más los contagios de Covid y así se pueda ir transitando hacia el semáforo amarillo, al igual que lo hizo el estado de Campeche, siendo la única entidad del país que se encuentra en color amarillo del semáforo epidemiológico.

