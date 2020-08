Policía federal, reclutará de manera “virtual” en la Cuenca

-Será el primer “reclutamiento virtual” que se realice

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Será este jueves que la Policía del Servicio de Protección Federal antes Policía Federal realice el primer reclutamiento “virtual” en la Coordinación de la Cuenca del Papaloapan del Servicio Nacional del Empleo (SNE), ofreciendo sueldo neto de casi 14 mil pesos, para las vacantes que está ofreciendo.

Este reclutamiento virtual ya se realizó en otras coordinaciones del estado como la del Istmo y los Valles Centrales, pero será el primero que se realice en la Cuenca del Papaloapan, en donde a través de la plataforma digital zoom se contratará a los próximos integrantes en la Policía Federal.

Será el próximo jueves 20 de agosto, a las 10 de la mañana, que se realice este reclutamiento por lo tanto quien desee ser parte de éste primero debe enviar el curriculum al correo cvloaxaca @stps.gob.mx, para que le envíen la contraseña y así el jueves próximo pueda ingresar a la sesión de contratación.

Algunos de los requisitos que deben de cumplir con ser ciudadanos mexicano, sin antecedentes penales, que tenga disponibilidad de viajar, no tener tatuajes visibles, debe tener de l18 a 40 años de edad, así como tener el bachillerato terminado y medir 1.52 en caso de ser mujer y 1.65 en caso de ser hombre.

En cuanto a la documentación con la que debe de contar es el acta de nacimiento, el certificado de estudios, un comprobante de domicilio, identificación oficial, la cartilla militar liberada, la curp, el RFC homoclave, entre otros más.

Este reclutamiento virtual es el método que actualmente están realizando debido a la contingencia y con esto evitar la concentración de personas en las coordinaciones del Servicio Nacional el Empleo.

