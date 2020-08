Marchan normalistas en repudio a examen de admisión a distancia

-Se teme que realicen actos vandálicos como lo hicieron en días pasados en las oficinas de la SEP y del Registro Civil

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Estudiantes de las once normales de la entidad, volvieron a salir a las calles de la ciudad capital para continuar con su jornada de protesta, en repudio al examen de admisión que se realizó en días pasados a distancia y en el que señalan varios aspirantes quedaron fuera.

El contingente se concentró en la carretera federal 190 a la altura del edificio que ocupaba el Instituto de Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), para de ahí partir hacia el zócalo de la capital oaxaqueña, además se tiene la sospecha de que realicen actos de vandalismo en el camino.

El IEEPO dio a conocer que el examen se realizó sin contratiempos y se dio a conocer los resultados, mismos que fueron certificados ante notario público, asimismo estos resultados fueron informados a representantes y directivos de las once normales de la entidad, fueron 3 mil 789 aspirantes los que presentaron el examen de admisión.

Cabe mencionar que en días pasados los normalistas vandalizaron las oficinas de la SEP en la ciudad de Oaxaca, debido a que la autoridad educativa se negó a atender su petición de que el examen de admisión que se llevó a cabo el fin de semana fuera presencial y no a distancia, a pesar de estos actos, no se reporta que las autoridades hayan detenido a algún estudiante.

