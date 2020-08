Locatarios denuncian robo en mercado zonal candiani de Oaxaca

-Señalan que los ladrones amagaron al guardia de seguridad y se llevaron algunos artículos, ya interpusieron la denuncia ante las autoridades

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Locatarios del mercado candiani de la ciudad capital, denunciaron que durante la madrugada unos sujetos amagaron al guardia de seguridad y robaron varios objetos, por esta situación la administración del mercado y los comerciantes afectados, interpusieron una denuncia ante las autoridades correspondientes.

De acuerdo a comentarios de algunos locatarios, quienes no quisieron dar declaraciones ante las cámaras por temor a alguna represalia, fue que los sujetos amagaron al guardia de seguridad y se llevaron dos básculas y otros objetos, por esta situación piden que se brinde mayor seguridad en la zona, para evitar otros robos.

Cabe mencionar que el sector comercial es uno de los más afectados por la pandemia, debido a que las ventas han disminuido de manera considerable, por la falta de turistas nacionales y extranjeros que llegan a la ciudad de Oaxaca año tras año, quienes visitan los mercados, para disfrutar de la gastronomía oaxaqueña y comprar algunas artesanías.

