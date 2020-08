Identifica SSO a 41 pacientes nuevos de COVID-19

-A la fecha existen en la entidad 520 personas con la enfermedad en etapa activa

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de agosto de 2020.- La subdirectora de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rosa Lilia García Kavanagh, en representación del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, informó que de acuerdo al comunicado técnico diario, este lunes 17 de agosto se han registrado 41 casos nuevos de COVID-19, con lo que suman 12 mil 399.

Indicó que a la fecha desafortunadamente se reportaron siete defunciones, dando un total de mil 152 personas que han perdido la vida a causa del virus; 755 eran hombres y 397 mujeres, siendo el grupo de edad más afectado las personas mayores de 65 años, con 501 fallecimientos.

Precisó que este lunes se contabilizó un acumulado de cinco mil 221 pruebas negativas, 811 se encuentran como sospechosas, 10 mil 727 pacientes se han recuperado del padecimiento y hasta el momento 520 son casos activos.

Enfatizó que de acuerdo con los datos oficiales, los nuevos diagnósticos reportados en las últimas 24 horas del día se ubican en 27 municipios, entre los que sobresalen: Santa María Tonameca con nueve casos, Santa Cruz Xoxocotlán con cuatro, así como Oaxaca de Juárez, San Pedro Mixtepec y Santa María Huatulco con tres pacientes cada uno.

García Kavanagh mencionó que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales contabilizó un acumulado de ocho mil 124 casos, Tuxtepec mil 570, Istmo mil 286, Mixteca 694, Costa 518 y Sierra 207.

Señaló que las acciones de higiene, uso de cubrebocas y sana distancia continúan siendo indispensables para evitar contagios; e invitó a la ciudadanía para que en caso de presentar síntomas respiratorios, se comuniquen de manera inmediata a los teléfonos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220, y por WhatsApp 951 297 57 41, donde personal médico dará seguimiento del caso.

En su intervención, la psicóloga adscrita al Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca (CORO), María del Rosario Cruz López, explicó que no existen recetas que permitan eliminar el dolor al perder un ser querido por la pandemia, “pero podemos utilizar estrategias o recursos para poder llevar la situación de duelo de una forma más adaptativa”.

Por lo que la experta exhortó a la población que ha perdido a un ser querido, tomarse un tiempo para sentir, expresar la emoción, narrar lo sucedido con personas de confianza o buscar ayuda del personal de la salud.

Comentarios

