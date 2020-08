Familiares de Itzel González, piden a gobierno federal investigar en la desaparición

-Se manifestaron en México, a más de 4 meses desconocen del paradero de la joven estudiante

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Familiares y amigos de Itzel, quien desapreció el pasado 14 de abril en este municipio de Tuxtepec, se manifestaron en el Palacio Nacional, en la alcaldía Cuauhtémoc para exigir al gobierno federal que intervengan y así localizar a la joven estudiante de la UNPA.

Los familiares lograron entregar un documento al departamento de Atención Ciudadana, así como con la Fiscalía General para que intervenga en esta desaparición, pero también para que en todo el país se difunda la ficha técnica de la joven.

Así mismo, informaron que la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca no ha continuado con las investigaciones, pues desde hace cuatro meses hay dos personas detenidas, sin embargo no hay avances en el tema.

Itzel desapareció en la colonia Grajales, es originaria de Uxpanapa Veracruz, es estudiante de enfermería en la UNPA, el día que desapareció iba a visitar a su tío, vestía una playera color mostaza y un pantalón de mezclilla, y desde ese día su familia no ha parado de buscarla, de exigir a las autoridades hacer todo lo necesario para que regrese con vida, sin embargo hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta.

Y aunque desde esa fecha han exigido justicia, hasta el momento no han logrado una respuesta positiva, por lo que pidieron que sea el gobierno federal que intervengan en la desaparición de la joven estudiante.

