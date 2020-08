Fallece Presidente de Matías Romero, por covid

-Suman 4 presidentes de Oaxaca, que fallecen a causa de este virus



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes, falleció el presidente municipal de Matías Romero, Alfredo Juárez Díaz, a causa del COVID-19, el Munícipe se encontraba hospitalizado desde el 23 de julio en debido a que su estado de salud se complicó.



El gobernador Alejandro Murat Hinojosa a través de su cuenta de Twitter envió las condolencias a familiares y amigos por el sensible fallecimiento del edil de Matías Romero.



Juárez Díaz es el primer presidente municipal del Istmo de Tehuantepec en fallecer a causa de Coronavirus y el segundo en contraer esta enfermedad ya que en su momento, el Presidente de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas, informó que había dado positivo al virus.



Hasta el corte de este 14 de agosto, en Matías Romero se registraban 82 casos confirmados acumulados y 8 defunciones por Covid-19.



Con este presidente suman cuatro los que perdieron la vida en Oaxaca a causa del virus del SARS-COV-2; antes que él fallecieron, el edil de San Baltazar Chichicapam, Florencio San Germán, de San Juan Bautista Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila y de Tamazulápam del Espíritu Santo, Mixes, Artemio Ortiz Ricárdez.

