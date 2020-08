En Ixtlán de Juárez ven en “Una Luz Nueva para la Región Zapoteca y Chinanteca A.C.” como su aliada para generar progreso

-La asociación civil se compromete a seguir gestionando apoyos para los ciudadanos

-Los funcionarios y representantes populares se han olvidado de este municipio que es cabecera de distrito, que se puede esperar en las demás comunidades

Redacción

Oaxaca, Oaxaca, 18 de agosto de 2020 en el municipio de Ixtlán de Juárez el Lic. Julio César Figueroa representante de Una Luz Nueva para la Región Zapoteca y Chinanteca A.C. hizo entrega a las autoridades municipales paquetes de herramientas de trabajo que será muy útil en las obras de rehabilitación del drenaje pluvial que están realizando en la actualidad a través de tequios para ir mejorando la infraestructura urbana de esa comunidad.

Son muchas las necesidades de la cabecera y sus agencias en el rubro de obra pública, educación y salud, señaló el presidente municipal Luis Pacheco Rodríguez.

Y es que a través de la constante gestión realizada por el Licenciado Julio César Figueroa, que viene realizando desde hace quince años, en esta ocasión logró conseguir los insumos que entregó al edil Luis Pacheco; al síndico Arturo Jesús Pérez Pérez; la regidora de salud, Amada Méndez Morales; y de educación, Dulce María Martínez García, hizo hincapié que en años anteriores apoyó al municipio y sus habitantes como muestra de agradecimiento, porque en su juventud trabajó en la zona, ahí es donde descubrió su don de servir al prójimo sin esperar nada a cambio.

La regidora de salud en su intervención pidió el apoyo para una adolescente de la comunidad que por su enfermedad necesita de manera permanente una silla de ruedas especial, “Hay otras necesidades como andaderas para nuestros viejecitos, bastones para débiles visuales, se han realizado las gestiones ante el DIF estatal, pero no ha habido respuesta” dijo desilusionada la concejal.

Ante esto el altruista inició la búsqueda del aparato para que pueda llegar lo más pronto posible a las manos de la madre y su joven hija de 14 años para que puedan trasladarse con menos esfuerzo.

Por su parte la regidora de educación dijo que en los planteles educativos los alumnos necesitan ayuda, la escuela primaria que rebasa una matrícula de 440 educandos, requiere de mejoramientos, por ello quieren trabajar con la asociación Una Luz Nueva para la Región Zapoteca y Chinanteca para poder aterrizar algún apoyo, los padres de familia no tendrían inconveniente que se realice el estudio socioeconómico, con esta pandemia mundial la economía se ha paralizado, no hay apoyo oficial, están a la deriva, por ello confían en la A.C.

En su intervención el primer concejal señaló que afortunadamente entre la población no hay muchos casos de contagiados por el virus SARS COV2, pero en el hospital regional se requiere la existencia del cuadro básico de medicamentos, no hay tratamientos de diálisis para los enfermos de diabetes, las casas de salud se encuentran en peores condiciones, funcionarios y representantes populares locales o federales no han volteado su mirada a Ixtlán de Juárez a pesar de ser cabecera de distrito, por lo que ellos como autoridades aplauden el gesto bondadoso de Julio César Figueroa, refirió Luis Pacheco Rodríguez.

El representante de la asociación civil, externó su disposición para apoyar al cabildo en las gestiones que se requieran, por ello es necesario integrar los proyectos ejecutivos para que se encaucen ante las instancias e instituciones correspondientes; sostuvo que “afortunadamente se he tenido éxito en la misión porque todo se ha manejado con inteligencia y buena voluntad de servir y no servirse de la gente, debemos ayudarnos unos a los otros; algunos municipios como la Villa de Zaachila, Tlacolula de Matamoros, Valle Nacional, Tuxtepec, San Dionisio Ocotepec, San Pedro Quiatoni, son testigos de cómo con Una Luz Nueva para la Región Zapoteca y Chinanteca se ha trabajado a lo largo de más de una década”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario