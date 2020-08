Emite Segob Declaratoria de Emergencia para dos municipios afectados por lluvias, en la Cañada y la Costa

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de agosto de 2020.- El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informa que el Gobierno Federal emitió una Declaratoria de Emergencia para dos municipios de la entidad afectados por lluvias.

El titular de la dependencia, Antonio Amaro Cancino, indicó que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), emitió la Declaratoria por lluvia severa para el municipio de San Andrés Teotilálpam, de la región Cañada ocurrido el 11 de agosto del presente año.

Asimismo, para el municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, perteneciente a la Costa oaxaqueña, por inundación pluvial e inundación fluvial, ocurrido en la misma fecha.

Destacó que a partir de esta Declaratoria solicitada por el Gobierno Estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de la población afectada.

