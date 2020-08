Deportistas esperan que CONAGUA investigue invasiones del muro boulevard

-Mientras esto ocurre, están reforestando el muro



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que los deportistas del municipio impidieran la invasión del muro boulevard que se estaba dando en uno de los campos del muro boulevard, están a la espera de que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) investigue las invasiones que se han venido dando con los años, mismas que en vez de detenerse, siguen.



Fue el pasado 7 de agosto que solicitaron a la CONAGUA la cancelación de las concesiones en el muro Boulevard, ya que aseguraron a través de un documento que están haciendo mal uso de éstas, y lo que ha provocado que algunos hagan negocios al vender lotes.



Bernardo Soriano, Presidente de una liga deportiva, dio a conocer que ya hicieron la solicitud ante la CONAGUA y están a la espera de que se cancelen las concesiones y que solo haya una concesión a nombre del ayuntamiento para que se vigile el muro y ya no haya concesiones.



Así mismo solicitarán al congreso del estado que el muro boulevard sea una zona protegida y de recreación para los ciudadanos con esto evitar más concesiones.



Mientras llega la respuesta por parte de la CONAGUA, las cinco ligas deportivas que se unieron para defender estos espacios, están reforestando el muro, debido a que los invasores han talado árboles para empezar a construir.



Ante esto el ambientalista Rodolfo Vázquez señaló que ya son dos reforestaciones las que han realizado, y se están enfocando en sembrar árboles frutales de la región, por lo tanto cada domingo van a sembrar y con esto además vigilar que ya no haya más invasiones, como ya está gran parte del muro.

