Con certeza, legalidad y transparencia, entregan resultados del examen para ingresar a las 11 Escuelas Normales de Oaxaca

-Ante la Notaria Pública 92 de Oaxaca, la UPN Ajusco fue la encargada de dar a conocer los resultados y enviarlos al IEEPO y a los 11 planteles formadores de docentes

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de agosto de 2020.- Con certificación notarial, se dieron a conocer los resultados del examen del proceso de selección 2020-2021 para el ingreso a las 11 Escuelas Normales de la entidad, aplicado con legalidad y transparencia en la modalidad en línea, en la prioridad de cuidar la salud y la vida de las y los tres mil 789 jóvenes aspirantes, personal docente y administrativo, ante la emergencia sanitaria por COVID–19.

En representación de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN Ajusco) -instancia responsable de aplicar y calificar los exámenes en coordinación con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)-, la maestra María Teresa Martínez Delgado, fue la encargada de dar a conocer la lista de aceptados, así como de realizar su envío a la autoridad educativa y a cada plantel.

Con este objetivo, se reunieron de manera virtual el titular de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes, Carlos Alberto Cuevas Cervantes, en representación del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal; y los representes de las 11 Escuelas Normales, entre ellos, nueve directores y el subdirector académico de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO).

También, los subdirectores del Centro Regional de Educación Normal (Creno), el secretario general de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) y los representes del Comité Estudiantil de cada uno de los planteles, así como los representantes sindicales.

Ante un apoderado legal del IEEPO, la Notaria Pública 92 de Oaxaca, Gabriela Benítez Castillejos, dio certeza a este proceso, el cual se llevó a cabo con legalidad y transparencia para garantizar a la y los aspirantes la justa selección al ingreso de estos planteles.

El titular de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes destacó que la respuesta en la realización del examen fue favorable, exitosa y sin contratiempos, con lo cual quedan cubiertos los espacios disponibles al 100%.

Reconoció la responsabilidad, civilidad y ética de los tres mil 789 aspirantes que participaron en esta ocasión y exhortó a quienes lograron un lugar, a trabajar con empeño en su preparación para que en su ejercicio docente aporten a una mejor educación de niñas, niños y adolescentes de Oaxaca.

La lista de aceptados se encuentra para consulta en las páginas institucionales de cada plantel así como del IEEPO en la liga: https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/resultado-del-examen-de-admision-de-las-escuelas-normales-ciclo-escolar-2020-2021/.

