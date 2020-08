Cierran bares y cantinas en Huatulco ante el incremento de casos covid

-En caso de incumplimento algunas sanciones serán multas con un mínimo de 3 mil pesos, clausura y arresto hasta por 36 horas

Redacción

Debido a que los casos de covid-19 han ido en aumento, el Gobierno Municipal de Santa María Huatulco, emitió un comunicado en el que informan a la población el cierre de manera inmediata de bares y cantinas por acuerdo de cabildo.

Esto, dado a que no han acatado las medidas condicionadas para su operatividad, ya que conglomeran más clientes de lo que tenían permitido y no respetan las medidas sanitarias de manera estricta.

Asimismo, las autoridades municipales acordaron que el incumplimiento de esta orden municipal implicará sanciones, que serán en el orden de servicio a la comunidad, multas con un mínimo de 3 mil pesos, suspensión de actividades, clausura y arresto hasta por 36 horas.

Cabe mencionar, que estas sanciones serán aplicadas de acuerdo al artículo 143 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, así como del Reglamento de Faltas Administrativas de Santa María Huatulco, y la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.

