Aprueba Cabildo de Tuxtepec segundo paquete de 42 obras con inversión de 42.7 mdp

-Es en beneficio de los diversos sectores de la población: Noé Ramírez

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- En Sesión de Cabildo virtual, los concejales tuxtepecanos, encabezados por el Presidente Noé Ramírez Chávez, aprobaron la construcción de 42 obras en un segundo paquete, en el que se invertirán 42 millones 763 mil 102 pesos con 37 centavos, que serán financiadas con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

De estas 42 obras, 15 serán de pavimentación, 9 de agua potable, 9 de electrificación, 8 de guarniciones y banquetas, 2 de drenaje sanitario y 1 de drenaje pluvial, todas priorizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal y cuentan con las actas de selección de las comunidades y colonias solicitadas que cubren con los lineamientos que marca del FAIS.

En su intervención el Presidente Noé Ramírez Chávez, afirmó que el Gobierno Municipal continúa trabajando a pesar de la situación que se vive a causa de la pandemia por el Covid-19, realizando sus actividades de tal forma que siempre se ha procurado salvaguardar la integridad de todos los que participan en esta administración pública.

Dijo que la Dirección de Obras Públicas labora acatando las normas establecidas para las actividades en el ramo de la construcción, siempre con la visión del desarrollo de Tuxtepec.

Correspondió al Director de Obras Públicas, Alfonso Clara Ortela, llevar a cabo la presentación del proyecto de obras a aprobar, quien mencionó que la mayor inversión en este segundo paquete será para el rubro de agua potable en el que se invertirán 15 millones 293 mil 881 pesos con 66 centavos.

Así como para urbanización, 10 millones 281 mil 735 pesos con 16 centavos para pavimentación de calles; electrificación, 8 millones 535 mil 866 pesos con 36 centavos; guarniciones y banquetas con 5 millones 375 mil 379 pesos con 88 centavos; en drenaje sanitario, 2 millones 457 mil 256 pesos con 68 centavos; y para drenaje pluvial se destinarán 818 mil 982 pesos con 63 centavos.

En esta Sesión de Cabildo, también se aprobó el cambio del nombre de la obra que en el acta de priorización de obras aparece como equipamiento del Pozo Profundo “ExpoFeria” y que al modificarse aparecerá ahora como rehabilitación del Pozo Profundo de Agua Potable ExpoFeria.

Al finalizar la Sesión de Cabildo, el Presidente Noé Ramírez Chávez, retomó la palabra para afirmar que en este Gobierno se da continuidad a la construcción de obras que reflejan el compromiso que se tiene con la ciudadanía, promoviendo la generación de infraestructura que beneficie a los diversos sectores de la población.

