200 escuelas privadas en Oaxaca con riesgo de cerrar y no iniciar ciclo escolar

-Piden a las autoridades educativas que emitan lineamientos para las instituciones privadas, pues no son las mismas que para las escuelas públicas



Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- Alrededor de 200 escuelas privadas están en riesgo de no poder iniciar el ciclo escolar 2020-2021 el próximo 24 de agosto, debido a la crisis económica por la que atraviesan, derivado de la pandemia por Covid, así lo dio a conocer la Directora del colegio Horacio Mann Lucía Maciel García.



Agregó que alrededor del veinte por ciento de las escuelas particulares ya cerraron y el resto no está segura de poder iniciar el ciclo escolar, por ello hacen un llamado a las autoridades federales y estatales, para que se les brinden apoyos para poder continuar dando el servicio de educación.



Mencionó que en el caso particular de la escuela que dirige, tenían una matrícula de 75 alumnos de nivel preescolar y a unos días del inicio del ciclo escolar tienen inscritos a 24 niños, es decir 66 por ciento menos en comparación al ciclo anterior, esto debido a que cuando la SEP suspendió las actividades escolares, algunos padres de familia dieron de baja a sus hijos.



Por esta situación piden a la SEP que defina los lineamientos para las instituciones educativas de carácter privado, sobre todo en lo que tiene que ver con las inscripciones, pues éstas no aplican de la misma manera que en las escuelas públicas, situación que les ha ocasionado algunos problemas con los padres de familia.



Cabe mencionar que una escuela particular depende en gran medida de la matrícula de alumnos que tenga, pues de las colegiaturas que pagan los padres de familia, de ahí sacan el salario de los maestros, personal de limpieza y administrativo, así como el pago de renta y el mantenimiento de las instalaciones.

