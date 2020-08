SEMOVI pone en marcha programa “Urbanismo táctico”

-El objetivo es que los automovilistas respeten los cruces peatonales y las ciclovías, esto en el marco del día internacional del peatón

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) realiza un programa piloto denominado “urbanismo táctico”, con el cual buscan crear conciencia en el automovilsta de respetar los cruces peatonales y a los ciclistas, así lo manifestó la titular de la dependencia Mariana Nassar Piñeyro.

Agregó que lamentablemente a pesar de que se pintaron los cruces peatonales, de que están las autoridades de la SEMOVI, de la Policía Vial y los medios de comunicación, varios automovilistas se paran sobre el cruce de los peatones y algunos de ellos se molestan cuando les hacen las observaciones correspondientes.

Este operativo se realiza en el crucero del ADO, en dónde se pintaron los cruces peatonales, los cuales son un pocos más amplios para respetar la sana distancia, el operativo dijo la titular de SEMOVI, se ha realizado en otros cruceros, en los que se ha recabado información para presentar el proyecto a las autoridades municipales y se pueda quedar de manera permanente.

El operativo consiste en hacer que los automovilistas respeten los cruces peatonales, para ello unas personas colocan una loca con las recomendaciones y si un vehículo no respeta el cruce, un elemento de la policía vial le hace la recomendación para que libere ese espacio, aunque hay algunos conductores que muestran una mala disposición a estas recomendaciones.

Cabe mencionar que esta actividad es el marco del día internacional del peatón, el cual se celebra cada 17 de agosto , pues así lo determinó la Organización Munidial de la Salud en el año 1897, cuando ocurrió el primer incidente de tráfico que dejó como saldo una víctima peatonal.

