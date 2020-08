Se realizó con éxito examen en línea para el ingreso a 11 Escuelas Normales: IEEPO

-Se contó con el apoyo de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco (UPN Ajusco) que en una plataforma digital aplicó y calificó los exámenes

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de agosto de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), con el apoyo de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco (UPN Ajusco), realizó con éxito la aplicación del examen en línea para el ingreso a las 11 Escuelas Normales de la entidad, llevado a cabo en esta modalidad con el fin de salvaguardar la salud y la vida de las y los jóvenes, personal docente y administrativo, ante la emergencia sanitaria por COVID–19.

A nombre del IEEPO, el titular de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes, Carlos Alberto Cuevas Cervantes, felicitó a las y los jóvenes que demostraron responsabilidad, civilidad y ética, además de cumplir con todas las reglas y recomendaciones instruidas por las autoridades con el respaldo de las directivas de cada plantel.

El examen consistió en 80 preguntas de opción múltiple, estructurado en cuatro áreas: Español, Matemáticas, Socio-Historia y disposiciones para la profesión docente; en ésta última, se toman en cuenta las habilidades potenciales en el desempeño de la profesión.

Cuevas Cervantes afirmó que el proceso se desarrolló sin contratiempos, ya que se habían realizado pruebas con anticipación para identificar y corregir posibles errores para que las y los aspirantes de las 11 escuelas formadoras de docentes participaran en una actividad que les sirviera de ensayo con una estructura de contenidos semejante a la del examen, se familiarizaran con el sistema y verificaran que su equipo de cómputo contara con las características necesarias.

En el examen en línea, realizado el 15 de agosto pasado, participaron tres mil 789 jóvenes, con quienes se cubre el 100% de la demanda de mil 191 lugares, que con base en la matrícula autorizada se requieren en las 11 Escuelas Normales de la entidad.

El titular de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes del IEEPO, afirmó que la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco, calificó los exámenes, para garantizar la ética y justicia en la selección de estudiantes aceptados.

De acuerdo con el proceso de selección 2020-2021 de las Escuelas Normales en la entidad, este lunes 17 de agosto se entregarán los resultados a las directivas de cada plantel, quienes a su vez informarán los resultados a las y los aspirantes.

También se podrán consultar en la página web institucional del IEEPO, en la liga: https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/educacion-normal-y-formacion-de-docentes/

