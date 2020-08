Regresarán a horario normal, comercio indispensable y no indispensable de Loma Bonita

-Pero seguirán con todas las medidas, y sin relajarlas para evitar que aumenten los casos de covid

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes, el ayuntamiento de Loma Bonita sesionó y acordó seguir con las medidas que habían estado implementando, pero se decidió que el comercio indispensable y no indispensable abra de manera normal.

Sin embargo, aunque amplíen el horario, se deben de seguir con todas las medidas en cada uno de los establecimientos, como son el uso del cubrebocas o caretas, el gel antibacterial, así como la sana distancia y sobre todo no dejar entrar a adultos mayores y a menores de edad.

Y es que a algunos comercios se les redujo el horario para trabajar, por lo tanto a partir de este unes ya abrirán de manera normal, sin embargo no se le permitirá comer en los establecimientos, y todo repartidor debe tener cubrebocas y caretas.

El Presidente Municipal Raymundo Rivera, señaló que aunque muchos ciudadanos le piden quitar los filtros y abrir todo de manera normal, como cabildo decidieron seguir con todas las medidas aunado a esto los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), a través de un oficio le sugirieron seguir con todas las medidas.

Dijo que no saben porque tiempo seguirán con las medidas, pero todo será el resultado de que la ciudadanía siga con las recomendaciones.

