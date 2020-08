Poco a poco regresa la vida al zócalo de Oaxaca; ya permiten a las personas estar unos minutos

-Se pide que se respete la sana distancia y el uso del cubrebocas



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El estado de Oaxaca se mantiene en el semáforo color naranja por tercera semana consecutiva, el zócalo capitalino presenta una afluencia de personas considerable, la instrucción que tiene la policía estatal es la de permitir que las personas puedan permanecer sentados en las jardineras, siempre y cuando se respeta la sana distancia y con el uso obligatorio del cubrebocas.



Hace apenas una semana atrás la policía estatal hacía recomendaciones a las personas que se sentaban en las jardineras para que se retiraran y así evitar aglomeraciones, sin embargo con la disminución de casos se permitirá a la población que pueda permanecer durante algunos minutos en las jardineras.



Así poco a poco el zócalo de la ciudad de Oaxaca empieza a recobrar su alegría que durante varios meses no tuvo por el confinamiento y por el cierre de los espacios públicos, cabe mencionar que el semáforo naranja permite que pueda haber personas en los espacios públicos abiertos, cuidando en todo momento que no haya una concentración masiva.



En un recorrido que hizo este medio de comunicación, se pudo apreciar que lamentablemente unas cuantas personas no portaban en cubrebocas, otras más lo portaban mal, aunque la mayoría si lo usaba de manera correcta, de los más contentos que el regreso de la actividad al zócalo son los boleros, quienes durante varias semanas dejaron de percibir ingresos, pues no tenían a quien lustrarle los zapatos.



Así poco a poco la vida empieza a regresar a los espacios públicos y calles del centro de la ciudad de Oaxaca, esas que durante varios meses estuvieron desiertas y ávidas de que en ellas caminen turistas nacionales, extranjeros, incluso marchas y manifestaciones, porque esa es parte de la magia que tiene la verde antequera.

