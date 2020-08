La UABJO aplicará examen presencial en 16 carreras

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades educativas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) anunciaron que habrá examen de admisión presencial para el ciclo escolar 2020-2021 en 16 carreras, para realizar una evaluación y selección de alumnos de forma minuciosa.

Detallaron que los lugares en donde se realizarán los exámenes serán sanitizados y tendrán las medidas de higiene, que exige la Secretaría de Salud para evitar la propagación de casos de Covid-19.

De acuerdo al calendario programado las evaluaciones se aplicarán del 24 de agosto al 05 de septiembre en las siguientes licenciaturas de: médico cirujano, ciencias de la educación, psicología, gastronomía, entrenamiento deportivo, enfermería, cirujanos dentista, enseñanza en idiomas, terapia física, arquitectura, veterinaria, químico biólogo y terapia ocupacional.

Los registro de los alumnos para nuevo ingreso que practicarán su examen, se realizará en línea.

“se les pide ingresar a la página: www.admision.uabjo.mx para imprimir nuevamente su Boleta Credencial del 19 al 22 de agosto. En ella se indicarán el día y la modalidad de aplicación”.

En entrevista Javier Martinez Marin, secretario académico de la UABJO, afirmó que se estima que este año 3 mil 800 alumnos de preparatoria y del nivel bachillerato, busquen cursar alguna carrera en la rama de medicina.

Informó que la facultad más demandada es la de Medicina y Cirugía, donde 2 mil estudiantes buscarán realizar el examen de admisión, “pero lamentablemente solo tenemos 250 espacios” señaló.

En la facultad de terapia física, hay una demanda de 400 espacios, pero solo 30 podrán tener uno, y en el caso de enfermería 400 buscarán realizar el examen, pero solo 150 tendrán ese espacio. Lo mismo ocurre en el caso de Odontología y Química, donde la demanda es de 300 a 400 aspirantes, pero solo 100 tendrán un espacio.

Indicó que derivado a que estás carreras están sujetas a la oferta, este 24 de agosto se realizará el examen de admisión de forma presencial.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario