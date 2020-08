INE fija el 7 de septiembre como fecha de arranque para proceso electoral 2021

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que el próximo 7 de septiembre será la sesión de arranque formal del proceso electoral federal 2020-2021, con lo que se dará el banderazo de salida a todas las actividades para realizar las elecciones del 6 de junio de 2021.

En esos comicios podrán votar cerca de 95 millones de ciudadanos, para elegir a las personas que habrán de ocupar más de 25 mil cargos de elección popular.

Los consejeros electorales insistieron en que la principal preocupación del INE es garantizar las condiciones de certeza, legalidad, transparencia y equidad, así como salvaguardar la salud de toda la ciudadanía, tanto de los electores, de quienes fungirán como funcionarios de casilla y los empleados del INE.

Los miembros del Consejo General reconocieron el nombramiento de los cuatro nuevos integrantes de ese cuerpo colegiado, pero al mismo tiempo, rechazaron “contundentemente los señalamientos que pretenden debilitar a la institución o atacar a cualquiera de sus integrantes”.

Criticaron los ataques que sufrió una de sus compañeras, Norma Irene de la Cruz, a quien se intentó descalificar ejerciendo, incluso, violencia de género. “Y también contra los ataques que buscan vulnerar la honorabilidad de consejeros que han demostrado con nitidez su integridad y compromiso democrático”, dijo en un comunicado de prensa.

Los consejeros advirtieron que el INE “es una institución abierta al escrutinio público, sus integrantes no nos oponemos ni censuramos la crítica a las decisiones que tomamos, pero consideramos oportuno señalar que lesionar sin fundamento a la autoridad o a algunas o algunos de sus integrantes a partir de estrategias políticas de parte no es sano para el fortalecimiento de la democracia”.

Agregaron que la polarización y la desinformación degradan la vida democrática.



