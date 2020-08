Huajuapan sin camas de hospitales para casos covid

-El Director de Salud, informó que en caso de que una persona se enferme en los próximos días no habrá cupo para su atención en ninguno de los tres hospitales

Oaxaca, Oaxaca.- La Presidenta Municipal de Huajuapan de León, Juanita Arcelia Cruz Cruz, junto con autoridades de la Jurisdicción Sanitaria No.5 de la Mixteca y los Directores del hospital Pilar Sánchez Villavicencio, el ISSSTE y del IMSS, informaron que ya no hay camas para atender a pacientes con síntomas de covid.

Alberto Oscar Antonio Vieyra, Director de Salud, fue quien informó que en caso de que una persona se enferme en los próximos días no habrá cupo para su atención en ninguno de los tres hospitales.

Esto se dio a conocer a través de una sesión extraordinaria de cabildo, donde se analizó la modificación de las medidas tomadas ante el covid-19 desde el pasado 31 de julio.

Asimismo, Alejandro Rosales Olmos, Regidor de Movilidad Urbana, señaló que ésta situación es muy delicada, por lo que solicitó que se endurezcan las medidas restrictivas en esta ciudad así como la instalación de filtros sanitarios permanentes en los accesos, igualmente, sugirió que exista una reunión con los tres directores de los hospitales con el propósito de obtener información detallada sobre el covid-19.

Por otro lado, Pablo David Crespo de la Concha, Síndico Procurador, consideró prudente que se solicite también ante el gobierno federal y estatal que se ponga atención en este rubro a efecto de no dejar desprotegida a la población.

Por último, el cabildo aprobó extender una semana más las medidas aprobadas desde el pasado mes de julio.

