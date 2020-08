Exigen Justicia familiares de joven deportista Oaxaqueño asesinado

-Fue asesinado a puñaladas al resistirse a un asalto, mientras se ejercitaba en un parque en la colonia Infonavit de la ciudad capital de Oaxaca.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Este fin de semana la noticia del asesinato de una promesa del deporte oaxaqueño, ex campeón de Jiu Jitsu Rodrigo Abed Macías, dio un giro a las redes sociales después de darse a conocer el hecho que fue apuñalado por resistirse a un asalto mientras se ejercitaba en un parque de fraccionamiento Infonavit en la capital de Oaxaca.

Todo comenzó al circular un mensaje en donde se pedía el apoyo, para donar sangre a Rodrigo, ya que era requerido por las heridas que tenía provocadas a la altura del pecho con un arma punzo cortante alcanzando uno de sus pulmones, sin embargo, la gravedad de sus lesiones terminaron arrebatándole la vida.

Ante su fallecimiento y la viralización de la noticia, la ciudadanía condenó los hechos y a su vez exigieron al Fiscal General de Justicia Rubén Vasconcelos su actuación firme para lograr la aprehensión e imponer el castigo a quien o quienes resulten responsables del homicidio.

Entre las primeras líneas de investigación, según los primero reportes que indicó el portavoz de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca ya se integró la carpeta de investigación por lo hechos ocurridos y se indagan las causas del ilícito, ya que se advierte que tal vez no fue un asalto, sino una riña familiar.

De este modo se solicitó al Instituto de Ciencias Forenses un dictamen pericial, además del resultado de la autopsia en donde se busca determinar la causa de muerte.

Finalmente, autoridades policiales refieren que ya tienen identificado al probable atacante y de un momento a otro este sería aprehendido.

