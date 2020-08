Exhiben ante gobernador nulo apoyo de Presidente de San Sebastián Río Hondo, para acciones contra Covid

-El alcalde de la comunidad envió un oficio al gobernador en dónde señala al edil de no apoyarlos pese a incremento de contagios

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El alcalde de Cieneguilla San Sebastián Río Hondo Hilario Ramírez Cruz, envió un oficio al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para solicitar material y equipamiento para sanitizar la comunidad, toda vez que el Presidente Municipal Jubenal García Hernández no ha dado ningún tipo de apoyo.

Una de las razones por las que piden el apoyo, es que en las últimas dos semanas se han registrado tres muertes sospechosas por Covid y alrededor de 20 contagios, esto de acuerdo a información proporcionada por el centro de salud de la comunidad, cabe mencionar que Cieneguilla tiene mil 500 habitantes, de ahí la preocupación por los contagios y las muertes.

A pesar de esta situación el alcalde menciona que le han pedido al Presidente Municipal Jubenal García Hernández que apoye con material e insumos para sanitizar los espacios públicos de la comunidad, sin embargo no han encontrado respuesta a sus demandas, por ello es que enviaron el oficio al gobernador del estado.

El material que solicitan consiste en: mil 500 mascarillas, 750 litros de alcohol para sanitizar, 4 mil 500 cubre bocas, 100 batas de aislamiento médico, mil 500 pares de guantes de latex, 500 cajas de ibuprofeno de 500 mg, 500 cajas de paracetamol de 800 mg, 200 litros de gel antibacterial y personal especializado para apoyar al médico que atiende el centro de salud de la comunidad.

