En Loma Bonita inician programa “Lunes de Ofertas”, participan más de 300 comerciantes

-Buscan que los comerciantes obtengan un poco más de ingresos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes inició en el municipio de Loma Bonita, el primer “Lunes de Oferta”, mismo que tiene la finalidad de reactivar la economía en el sector comercial, debido a que el cierre de los establecimientos provocó pérdidas en este sector, siendo más de 300 los comercios que participarán en esta actividad.

Para poder realizar este programa se coordinaron varias áreas, primero se empezó con la limpieza del lugar, la sanitización, el lavado de las banquetas, para dar las garantías en lo que a limpieza se refiere y con esto que los comerciantes obtengan ingresos y mejores sus ventas.

Esta es una estrategia implementada entre el gobierno municipal de Loma Bonita con el comité de Comerciantes Unidos de Loma Bonita, con la cual buscan buscando que la economía Lomabonitense despegue después de todos estos días difíciles para el sector comercial.

Para este lunes de ofertas, los comerciantes recibieron una capacitación, pero además se tomarán medidas importantes como son el uso de cubre bocas, la sana distancia, la aplicación de gel y lavado de manos.

El presidente Municipal Raymundo Rivera, aclaró que no son artículos en mal estado, si no son en buenas condiciones con descuentos atractivos, y los más de 300 comerciantes que participan tendrán un distintivo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario