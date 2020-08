Distribuye Irineo Molina agua potable a la comunidad de Arroyo Chiquito

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El diputado federal Irineo Molina Espinoza contribuyó a aminorar el problema de desabasto de agua potable que existe en la comunidad de Arroyo Chiquito, luego de que se descompusiera la bomba, al distribuir pipas de manera gratuita del vital líquido.

El diputado Irineo Molina acudió este domingo a la comunidad a petición de la población, donde lo invitaron a desayunar y platicó sobre la situación que vive el país.

Ahí los pobladores le hicieron saber al diputado federal que tienen conocimiento del trabajo que desempeña el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y los obstáculos que enfrenta para sacar adelante al país.

