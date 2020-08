Deja daños leves Huracán Genevieve en Oaxaca

-El fenómeno natural se desplaza con rachas de viento de 70 a 80 km/h, provocando tormentas eléctricas y exceso de precipitaciones pluviales.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El paso del huracán “Genevieve” categoría 1 generó daños leves en parte del territorio oaxaqueño hacia las costas del pacifico, provocando intensas lluvias de 75 a 150 mm, oleajes de 3 a 5 metros, afectando embarcaciones en la zona de Puerto Escondido donde intervinieron brigadistas, policías, elementos de la Guardia Nacional en coordinación con los cuerpos de Protección Civil de Oaxaca.

No solo la zona costera sufrió a causa del paso del Huracán, también parte de la sierra sur presentó constantes lluvias, por lo que se activaron los protocolos de auxilio a la población civil por parte de las autoridades debido a que este punto, es vulnerable a derrumbes y deslaves.

El director de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) Antonio Amaro Cansino, indicó que el fenómeno meteorológico, no golpeó directamente, ni tocó tierra, solo fue la punta antes de avanzar mar adentro con rumbo al estado de Guerrero y Michoacán.

Lo importante dijo, es que pese a la dimensiones y fuerza del huracán, “tenemos saldo blanco, no hay víctimas ni heridos y los daños a la infraestructura son menores y atendibles”.

Sin embargo en la sierra sur, hay derrumbes en la zona de los Loxichas y en la carretera que va de El Vidrio a San Gabriel Mixtepec en la región Chatina, además de la carretera Puerto Escondido-Pinotepa Nacional.

Otros puntos dañados se ubican en la carretera al santuario de la Virgen de Juquila y Manialtepec.

El director de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) David Mayren Carrasco, dijo que se trasladó maquinaria pesada y 8 brigadas de 32 hombres para abrir y despejar los caminos afectados, precisando que en la mayor parte de los puntos de impacto hay pasos provisionales a un carril de tránsito.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario