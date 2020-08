Con gran éxito realizó Gobierno municipal de Amilpas curso de verano, “Aprender en casa”

-Adaptándose a esta nueva normalidad, para la Presidenta Yolanda Santos Montaño la educación es un eje fundamental.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo.

Para la Presidenta Municipal Lic.Yolanda Santos Montaño la educación es un pilar para el futuro de todas y todos, por ello apuesta a la educación para que la población pueda tener un mejor futuro, y aprendizaje constante, apoyando a menores de edad y familias ya que aún en tiempos de pandemia, puedan Aprender desde casa.

Bajo está premisa, nació el proyecto; Curso de Verano, “Aprender en Casa”, dirigido por la Directora de Educación Dra.Victoria Guadalupe Hernández Barroso, quien en todo momento realizó planes de educación semanales para que los niños y jóvenes tuvieran una enseñanza atractiva, divertida y funcional.

Este curso se mantuvo con 50 alumnos, repartidos en los niveles escolares de: Preescolar, Primaria, Secundaria, llevando materias como Español, matemáticas, Ciencias sociales y Naturales, Taller de Manualidades y todas aquellas que permitieron una formación completa.

Dicho curso se realizó del 13 de julio al 8 de agosto, en plataforma digital zoom, con el objetivo que los alumnos y familiares no se expusieran durante esta pandemia, logrando así llevar y aplicar de excelente manera este curso.

Durante este tiempo participaron las maestras; Victoría Guadalupe Hernández Barroso, Marlene Hernández, Mariana Ramírez Vargas y Mitzi Hernández, quienes desde sus hogares impartieron las clases, esto es un ejemplo de trabajo en equipo.

Las ventajas de este curso de verano son varias, y dependen de los objetivos e intenciones de los padres y niños. Puede ser adquirir un nuevo pasatiempo, pero también una habilidad o incluso darles herramientas para su vida diaria y profesional a la que se enfrentarán en el futuro.

Además, fomenta la actividad cognitiva y emocional, ya que las actividades se disfrazan de diversión mientras aprenden a encaminar su energía en problemáticas útiles relacionadas a una solución.

En este curso, los alumnos tuvieron La independencia que tiene entrar a un ambiente nuevo, los enfrentó a tomar decisiones propias y aprender de sus errores, pero también permitió que mejoren sus habilidades sociales, al ponerlos a prueba en actividades grupales e impulsar el valor del trabajo en equipo y la comunicación, mientras fortalecían su sentido de comunidad.

La Presidenta Municipal Lic. Yolanda Santos Montaño comentó que este tipo de talleres mantiene la responsabilidad como un valor en los niños, ya que al terminar el ciclo escolar podrían perder el orden y la rutina creada. Ahora desarrollarían la adaptabilidad a nuevos horarios y a convivir con otro tipo de personas. En ese compromiso, salen de su zona de confort para descubrir nuevos ambientes, lejos de las actividades que quizá, la educación continua es una herramienta de todo el ciclo escolar que debería aplicarse constantemente para despertar la curiosidad de los alumnos en diferentes temas.

Por su parte la Directora de Educación Dra. Victoria Guadalupe Hernández Barroso, comentó: Fue muy importante brindarles espacios lúdicos de aprendizajes en donde los niños se mostraron siempre entusiastas y participativos, observamos cómo docentes que los pequeños solicitaban más tiempo de atención virtual, lo que no fue posible porque la programación fue de una hora por grupo. A las 9:00 hrs iniciaba sus actividades el grupo conformado por alumnos de 1o y 2o grado de educación primaria, a las 10:00 hrs continuaba el grupo de preescolar, a las 11:00 hrs iniciaba sus actividades el grupo de 3o y 4o de educación primaria, a las 12:00 hrs continuaba el grupo de 5o y 6o grado, el grupo de secundaria iniciaba sus actividades a las 13:00 hrs.

Una de las limitantes por la que no ingresaron más estudiantes es porque muchas familias no cuentan con el servicio de internet, además de que los niños ocupaban un equipo y en la siguiente sesión se lo daban al siguiente integrante de la familia que estuviera en el curso. A pesar de las dificultades logramos uno de los objetivos de desarrollo sostenible Educación de calidad.

Comentarios

