Buen Fin 2020 durará una semana

-Será del 9 al 16 de noviembre

sdpnoticias.com

El evento comercial de descuentos para incentivar el comercio que se lleva a cabo desde el año 2011 en México, conocido como el “Buen Fin”, se llevará a cabo este año durante una semana completa.

Así lo dio a conocer el vicepresidente de la Asociación Internet.Mx, Philippe Buolanger, quien refirió que a diferencia de las ediciones previas, la campaña se extenderá por 7 días con la intención de que los comercios que participen puedan mantener una sana distancia entre los compradores.

Al señalar que las previsiones indican que la Emergencia Sanitaria derivada del Covid-19 se prolongará, Boulanger refirió que la misma Secretaría de Economía decidió que el Buen Fin 2020 se realice desde el lunes 9 de noviembre y hasta el siguiente lunes 16.

“El Buen Fin se hará del 9 al 16 de noviembre, no se adelantará, el único cambio que hay es que en vez de cuatro días será una semana, porque vemos que el tema del COVID-19 se está ampliando, es una decisión de la Secretaría de Economía” Philippe Buolanger

De la misma forma, detalló que el hecho sean más días de duración del evento, se determinó tras avalar una propuesta que fue presentada por los empresarios y todas las Cámaras y Asociaciones, así como la SE que respaldó la opción.

Cabe destacar que en la edición previa, el Buen Fin reportó ventas por 117 mil 900 millones de pesos, lo cual representó un incremento del 4.9 por ciento anual.

En tanto, las ventas del comercio electrónico del evento en 2019, alcanzaron un valor por 11 mil 121 millones de pesos, un incremento del 45 por ciento respecto al 2018, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Con la finalidad de alentar el comercio por la vía electrónica durante el actual contexto de pandemia, la Asociación Internet.Mx en conjunto con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), entre otras, lanzaron la campaña ‘México a tu puerta’.

El lanzamiento, busca ayudar a las micro, pequeñas y medianas a empresas a adoptar el modelo de ventas por vías electrónicas, para hacer frente a los efectos de la Emergencia Sanitaria y continuar incentivando las compras.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario