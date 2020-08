Así serán los horarios para las clases por televisión

Fuente: Forbes

Este domingo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los horarios y los canales en que se ofrecerán los contenidos del programa Aprende en casa 2, que se transmitirá por televisión, radio, internet o se impartirá por cuadernillo de trabajo. Se le darán 3 canales a educación básica, y 2 canales a media superior. Para educación inicial, preescolar y primaria se transmitirá por el canal 11.2 y se repetirá en 5.2 de Televisa; del mismo modo se repetirá en 7.3 de Tv Azteca.

Para la secundaria se transmitirán los programas por Ingenio TV y el 3.2 de Imagen Televisión. Finalmente las lecciones de bachillerato se transmitirá por el canal 14.2 de Ingenio TV y se reproducirá en el 6.3 de Milenio Televisión. “Toda la programación la realiza por la Secretaría de Educación Pública”, señaló el secretario, Esteban Moctezuma.

También insistió en que durante la transmisión no habrá ningún tipo de anuncios de carácter público, privado o del gobierno.

Los horarios de transmisión serán para educación inicial y especial, en 4 opciones: por los canales 11.2 y 5.2 de 7:30 a 8:00; por el 7.3 de 22:00 a 22:30; por el 3.2 de 13:30 a 14:00 y para la Ciudad de México, una cuarta alternativa de 23:00 a 23:30 por el 10.2 En el caso de la educación preescolar, la transmisión será de 8.00 a 9:00 por 11.2 y 5.2; de 15:00 a 16:00 por el 3.2; y de 17:30 a 18:30 por el 10.2.

Para la educación primaria, cara uno de los canales ofrecerá una hora y media de transmisión en 3 diferentes opciones por cada grado.

Para la secundaria, por el canal 3.2 los horarios serán para el primer grado, de 16:00 a 19:00 horas y de 12:30 a 00:00 horas; para segundo será de 8:00 a 11:00 horas o de 18:30 a 21:30, mientras que para tercero será de 10:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:00, esta última por el 6.3.

Algunas de las materias serán compartidas entre alumnos de distintos grados o niveles, explicó en la conferencia Moctezuma. Se contará el apoyo además de 36 estaciones de radiodifusión educativa. A la difusión se sumará la televisión por cable a través de los sistemas de Megacable, TotalPlay, StarGo, Claro Video, Dish, Izzi, Axtel y Sky.

En preescolar hay 4.78 millones de alumnos, mientras que para primaria se cuentan 13.97 millones; para la secundaria sumarán 6.47 millones y 5.23 millones en preparatoria. Las clases se reanudarán el próximo 24 de agosto por televisión, radio, cuadernillo de trabajo o internet.

Recordó que a través de redes sociales y correo electrónico se responderán dudas. Además, a la hora de la comida se transmitirá de 14:00 a 15:00 una materia llamada amor por México en que se difundirán contenidos para resaltar el valor cultural y natural de cada entidad federativa, a cargo de los gobiernos locales.

