Acuerda Cabildo de Tuxtepec liberar vialidades del centro y mantiene las otras medidas contra el Covid

-Las nuevas disposiciones entrarán en vigor a partir de mañana; solo permanecerá cerrada la calle Matamoros, entre Libertad e Independencia

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Dado que Tuxtepec continúa en semáforo rojo y tomando en consideración la evolución de contagios de Covid-19 durante la última semana, el Cabildo realizó este lunes modificaciones en las medidas extraordinarias que se han implementado, destacando la liberación a la circulación de las vialidades de la zona centro de la ciudad, excepto la calle Matamoros entre Libertad e Independencia, continuidad del uso obligatorio de cubrebocas, filtros sanitarios y la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas los días viernes, sábado y domingo.

Estas medidas entrarán en vigor a partir de mañana martes y permanecerán vigentes del 18 al 31 de agosto, con el objetivo de evitar que se presenten más contagios y decesos por el coronavirus.

Igual se ordena que en la avenida Independencia entre Matamoros y Juárez queda prohibido el estacionamiento, dejando solo la mitad del arroyo vehicular abierto a la circulación y la otra mitad se acordonará para hacerlo peatonal; asimismo continúa el uso obligatorio de cubrebrebocas, instalación de filtros de supervisión del uso de cubrebocas en las zonas de mayor tránsito peatonal, la supervisión a comercios para que cumplan los protocolos sanitarios y de sana distancia, suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas en el periodo del 21 al 23 y del 28 al 30 de agosto del presente año.

Así también del 18 al 31 de agosto se prohibe la concentración de personas en parques, plazas, espacios públicos, celebrar fiestas tradicionales y patronales, fiestas y eventos sociales privados en domicilios o salones de fiesta de la cabecera municipal, así como en agencias y colonias, eventos cultos religiosos de manera presencial, uso de instalaciones deportivas y realizar torneos y eventos deportivos.

Para el cumplimiento de estas disposiciones, se faculta a las autoridades auxiliares para que informen a la población y en su caso intervengan para evitar la congregación de personas y por ende, posibles contagios de Covid-19.

Además de exhortar a las autoridades sanitarias a reconsiderar que el Color del Semáforo Epidemiológico, se aplique al municipio de Tuxtepec, acorde a las condiciones propias en términos de salud que prevalecen, además de que el Gobierno Municipal a través de las áreas correspondientes y con información oficial de la Jurisdicción Sanitaria 03, se realicen rutas de sanitización de espacios públicos en las colonias y comunidades que presentan mayor concentración de casos confirmados.

Este ordenamiento del Cabildo tuxtepecano señala también la continuidad de los operativos “Difusión y Presencia COVID Tuxtepec” y “El Color de Tuxtepec”, para divulgar medidas de prevención y acciones tendientes a reducir los contagios de Covid-19 en el municipio

Comentarios

