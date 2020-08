A una semana del inicio de clases, la incertidumbre se apodera de padres y maestros

-A estas alturas a pocos padres de familias se les ha explicado cómo será este regreso a clases



Tuxtepec, Oaxaca.- El próximo lunes 24 de agosto regresan a clases todos los niños de educación básica en el país, será de una manera diferente, y aunque ya está anunciado por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) hay incertidumbre en muchos hogares del país ya que desconocen por parte de sus escuelas, como será la mecánica para el regreso a clases.



En Oaxaca, la sección 22 ya informó que no hay condiciones para regresar a clases “en línea”, lo que aún deja en la incertidumbre a los padres de familia oaxaqueños, ya que hasta el momento a pocos les han informado si regresarán o no, pero además en muchas instituciones educativas no se ha llevado el proceso de la entrega de documentos y mucho menos el proceso de inscripción.



En el municipio, a una semana de que las clases inicien los padres de familia desconocen cómo será este regreso, ya que en la mayoría de las instituciones no se ha confirmado que se vaya a iniciar este ciclo escolar 2020-2021, lo que preocupa a los padres de familia.



Algunos directores consultados por este medio de comunicación, como es el caso de la Directora de la Francisco I. Madero, Clara Cruz Benítez, señaló se acatarán a las disposiciones de la SEP y por el momento en esta escuela se va a iniciar el ciclo escolar el próximo 24 de agosto, sin embargo apenas informarán de las estrategias a implementar para este regreso en línea.



De igual forma el Director de la Primaria Roberto Colorado Vicente Tapia, dijo que también decidieron regresar a clases el 24 de agosto, y que también van a diseñar estrategias para que los niños comprendan bien lo que le quieren enseñar los maestros.



Este regreso a clases es un reto tanto para maestros y padres de familia, ya que los primeros deben de buscar las estrategias utilizando diversas plataformas digitales que sean de interés para los niños y evitar que al tomar clases desde sus hogares no se distraigan, y los padres de familia se enfrentan al reto de aprender a utilizar los diversos dispositivos o en su caso a estar al pendiente de que sus hijos tomen sus clases en línea.



A una semana de este inicio de clases diferente se tiene incertidumbre entre las familias, pero a diferencia de otros inicios de ciclos escolares no se ven las compras de pánico de útiles escolares, ni las quejas por los cobros altos inscripciones, y mientras no haya condiciones para regresar a las escuelas, se hacen a un lado las mañanas agitadas para no llegar tarde a su salón de clases.

