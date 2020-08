Participará de Casa Sotaventina de Loma Bonita, en Jornada Iberoamericana en Querétaro

-Debido a que será virtual, ya están grabando sus presentaciones



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Casa Sotaventina de Loma Bonita Oaxaca, Eladio Acosta Palafox, señaló que participarán representando a México en la XII Jornada Iberoamericana, de niños y jóvenes Poetas, troveros y versadores, la cual se realizará del 24 al 30 de agosto en Querétaro.



Explicó que esta Jornada se realiza año con año, y en esta ocasión debido a la contingencia las actividades serán de manera virtual, y ellos como Casa Sotaventina presentarán el fandango así como versos improvisados, cantos y el zapateado o el baile de tarima, presentaciones que ya están grabando para que sean presentadas posteriormente.



Así mismo, presentaran la vestimenta de las mujeres de cada una de las 8 regiones del estado de Oaxaca, y con esto muestran un panorama más amplío de lo que es Oaxaca, en cuanto a cultura se refiere.



Agregó además que ya han participado en otras ocasiones mostrando el fandango, y lo hacen representando al país, ante culturas de otros países como Cuba, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Argentina, y otros países más.



Al ser de manera virtual, los integrantes de esta Casa Sotaventina ya están grabando su participación.

