Este lunes Cabildo acordará acciones contra Covid-19 en Tuxtepec

-Resultados alentadores con las medidas extraordinarias al lograr bajar el número de contagios y decesos por coronavirus en el municipio

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- Será este lunes 17 de agosto cuando el Cabildo tuxtepecano encabezado por el Presidente Noé Ramírez Chávez, sesione tal y como lo ha hecho durante las últimas semanas, para analizar los resultados que se han obtenido en relación a las acciones extraordinarias que autorizó el pasado 18 de julio, con la finalidad de frenar los casos de Covid-19 y determinar si estas continúan de igual manera o se hacen modificaciones a este ordenamiento.

Es de mencionar que estas acciones que tienen la finalidad de dispersar y prevenir más contagios y muertes por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19 y que al corte del sábado reportaba mil 220 contagios positivos en el municipio.

Dentro de estas acciones extraordinarias, que han tenido buenos resultados al lograr reducir de manera notable el número de infectados y decesos por Covid-19 que se han estado aplicando durante las últimas 4 semanas, se encuentra el cierre de las avenidas Independencia, 20 de Noviembre, 5 y de Mayo en la zona centro de la ciudad.

Estas medidas fueron refrendadas por los concejales para que continuaran del 11 al 17 de agosto las medidas sumándose a este cierre de vialidades el tramo de avenida 20 de noviembre, entre Riva Palacios y el bulevar “Benito Juárez”, así como la calle Eliseo Jiménez Ruiz, entre las avenidas Independencia y 20 de Noviembre.

El cierre de vialidades de la zona centro de la ciudad está acompañado con la instalación de filtros sanitarios en los que trabajadores de confianza del Gobierno Municipal, aplican gel antibacterial y supervisan que ninguna persona que ingrese a esta zona restringida entre sin cubrebocas, elemento que es obligatorio portar en la vía pública, se les obsequia a quien no cuenta con él, con el apoyo de Grupo Modelo que hizo la donación de poco más de 100 mil cubrebocas en Gobierno Municipal.

En estos filtros, también se le exhorta a la población a poner en práctica en la vía pública como en sus casas todas las medidas de prevención como el distanciamiento social, sana distancia, cuidado a las personas vulnerables como niños y adultos mayores, aconsejando a las personas a quedarse en casa si no tienen que salir a la calle y a los que lo hacen por cuestiones de trabajo o realizar alguna actividad esencial, hacerlo con todas las recomendaciones que han emitido la Secretaría de Salud, Gobierno del Estado y Gobierno Municipal.

También este ordenamiento ha contemplado el cierre de bares y la prohibición de venta de vinos y licores a los comercios, los días viernes, sábado y domingo, instalación de manera alterna a un 50% del comercio ambulante y la vigilancia en comercios sobre el cumplimiento de protocolos de salud, programas y campañas de información sobre el cuidado de las personas contra el coronavirus.

