CANACO pide ya no cerrar el centro de Tuxtepec, ya bajaron más de 200 cortinas

-De seguir con el cierre, señaló el Presidente de la CANACO que saldrían más afectados



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tuxtepec, Jorge Osorio, señaló que es necesario que el gobierno municipal ya no siga cerrando el centro de la ciudad, ya que como comerciantes establecidos, saldrán más afectados y prueba de esto es que suman más de 200 cortinas abajo.



Explicó que el cierre del centro de la ciudad sí logró que bajara la circulación de las personas, sin embargo también provocó que ellos como comerciantes establecidos siguieran con pérdidas, a diferencia de los ambulantes que siempre se pusieron sin respetar ese 50%.



Y es que el cerrar la circulación en el centro de la ciudad abonó a que más comerciantes no aguantarán y cerrarán sus cortinas, siendo más de 200 los establecimientos de diferentes giros los que no aguantaron esta contingencia, sin que se sepa si más adelante vuelvan a abrir ya que además del pago de renta, de nómina, y otros servicios debían cumplir con las medidas que les puso el ayuntamiento de Tuxtepec.



Así mismo, señaló que ve viable que se abra el centro de la ciudad a partir de esta semana, ya que lleva un mes cerrado, y al abrir que sigan todas las recomendaciones, y que todos se sumen, principalmente la ciudadanía.

