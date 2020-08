Se reúne Secretario de Salud con autoridades de la Cañada y Tuxtepec

-En este encuentro se refrendó el compromiso de atender las necesidades apremiantes en materia de salud de los municipios

Comunicado

Concepción Pápalo, Cuicatlán, Oax. 15 de agosto de 2020.- En cumplimiento a la instrucción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, de trabajar conjuntamente con las comunidades de Oaxaca y sumar esfuerzos en favor de la población, el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla y el diputado federal, Armando Contreras Castillo, se reunieron con 16 autoridades municipales de la región de la Cañada y parte del Papaloapan, para dar atención a sus peticiones en materia sanitaria.

Respetando las medidas de prevención contra el COVID-19, y empleando el uso de cubrebocas, la sana distancia y la desinfección de manos, el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), escuchó las participaciones de los ediles, quienes reconocieron la disposición del funcionario para acudir a su llamado y tender los puentes de colaboración que permitan mejorar los servicios médicos en la zona.

En este sentido, el diputado federal, Armando Contreras Castillo, celebró la presencia de todas y todos en la sesión de trabajo. “Este trabajo estrecho entre los gobiernos federal, estatal y municipales, así como con los legisladores, sin duda será de gran trascendencia y resultados en beneficio de nuestra población”, dijo.

Durante su intervención, Casas Escamilla comentó que con el respaldo del equipo de los SSO y el acompañamiento del legislador federal, se harán las gestiones necesarias para atender las necesidades apremiantes de los municipios. “No será la última vez que nos vamos a reunir; tengo toda la disposición para que trabajemos juntos y demos continuidad a los acuerdos de hoy”, señaló.

Reconoció que gran parte de las localidades ahí reunidas, son área de responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “pero eso no significa que no vamos a ir juntos a tocar puertas y buscar el apoyo de las instituciones federales, porque es la encomienda que nos ha hecho el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, trabajar por el bienestar de Oaxaca”.

Finalmente, recordó que el país enfrenta actualmente una contingencia sanitaria por el COVID-19, por lo que exhortó a seguir atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud Federal y Estatal para cuidar la salud y la vida en sus municipios, y avanzar así hacia la nueva normalidad de manera segura.

En el encuentro participaron las autoridades de San Pedro Sochiapam, Santa María Pápalo, San Francisco Chapulapa, Santa María Tlalixtac, San Pedro Teutila, San Andrés Teotilálpan y Concepción Pápalo.

Así como, Santa Ana Cuauhtémoc, Coápam de Guerrero, San Francisco Pueblo Nuevo, Santos Reyes Pápalo, San Juan Tepeuxila, San Pedro Jocotipac, Jalapa de Díaz, San Juan Bautista Tlacoatzintepec y San Pedro Ixcatlán.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario